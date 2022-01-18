Saman yüklü tır virajı alamayınca devrildi

Alaşehir'in Horzumkeserler Mahallesinde saman yüklü tır virajı alamayarak yan yattı. Bu sabah saat 05.00 sıralarında Alaşehir-Kiraz Karayolu Horzumkeserler Mahallesi mevki'inde Hikmet P. yönetimindeki 35 BAY 282 plakalı tır rampa aşağı inerken virajı alamayarak, yan yattı. Kazayı görenler Alaşehir Belediyesini arayarak bilgi verdi. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri olay yerine gelerek, yan yatan tırı iş makinesiyle kaldırdı. Uzun süre trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hüseyin Keskin

