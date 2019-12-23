Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü

Hatay'ın şehir merkezi Antakya'dan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirilen Samandağ-Arsuz yolunun tanıtımı yapıldı. 26 kilometrelik kıyı şeridi yolunun tanıtımını gerçekleştiren Hatay Valisi Rahmi Doğan, yolun yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurguladı. Vali Doğan, “Bugün Samandağ-Arsuz arasındaki yolu hep birlikte geçmek için bir araya geldik. Çevlik'ten de girişimizi yaptık. Yolumuz toplam 26 kilometre ve 20 dakika sonra da inşallah Kaleköy'e ulaşmış olacağız. Tabi bu yolun yapımı gerçekten meşakkatli ve zor bir kararla oldu. Bu kararı almamızda bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu riskin altına girmek, bu maliyetin altına girmek onlardan almış olduğumuz cesaretle oldu” dedi.

Yolun tamamlandığını söyleyen Vali Doğan, 15 gün içerisinde asfalt çalışmalarının da tamamlanacağını ifade etti. Vali Doğan, “Yolumuzu da tamamlamış vaziyetteyiz. Sadece asfaltı kaldı. Bunun da kararını birlikte vereceğiz az sonra. Bugün başlarsak 15 gün sonra da asfaltını bitirmiş olacağız. 26 kilometrelik bu yolumuzda, proje aşamasındayken 42 tane menfez öngörmüştük ancak yapmış olduğumuz menfez sayısı 74'e ulaştı. Bunun sebebi görmüş olduğunuz dağların yıkımında öngörülmeyen suların çıkmasıydı. Bu suların tamamını da menfeze almak zorundaydık. Bu yolun yapımı için asgari 3 yıllık bir süre gerekiyordu. Biz büyük bir gayret göstererek, bu yolu 7 aylık bir süre içerisinde tamamladık. İnşallah hayırlı uğurlu olur diye temenni ediyorum. Hatay bu yolu yıllardır bekliyordu. Bugün bu yol bize, buradaki heyete nasip oldu. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız güzel günlerde gidilir gelinir. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Tanıtım gezisine, Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Milletvekilleri; Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Uğur Ertekin, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek, İlçe Belediye Başkanları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile Kurum İl Müdürleri katıldı.

Mehmet Bayrak - Adem Karagöz