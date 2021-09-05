İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor

Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor
Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor

Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor - Tıkla İzle

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar bugün de devam etti.

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol sızıntısına ilişkin denetimlerin devam ettiğini belirtti. Doğan, "Suriye'nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinden gerçekleşen petrol sızıntısının ilimiz kıyı şeridine etkilerini havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi

Alican Gümüş
 

İLGİLİ HABER
Suriyeden gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı
İLGİLİ HABER
Samandağ sahiline vuran petrol atıkları canlıları tehdit ediyor Samandağ sahiline vuran petrol atıkları canlıları tehdit ediyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.