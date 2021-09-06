Samandağ Sahilinde petrol temizliği

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Bu arada denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı.

Alican Gümüş

