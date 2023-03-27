Samandağ'a çadır desteği sürüyor

Depremin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'da bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan da yaraların sarılmasına devam ediliyor. Merkezde olduğu gibi ilçede de vatandaşların her türlü talebinin karşılanması için ekipler çalışma yürütüyor. Samandağ ilçesinde bulunan kültür merkezinde , bireysel olarak talepte bulunan depremzedelere çadır dağıtılıyor. Ekiplerin sadece bugün 800 çadırı talepte bulunanlara ulaştırdığı kaydedildi.

Çadır talebi olanlara her gün dağıtım yapıldığı ifade edildi.

Alican Gümüş



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