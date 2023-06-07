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Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı

Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı
Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı

Depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırılan enkazların ardından ortaya boş meydanları andıran görüntüler çıktı.

Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı - Tıkla İzle

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın merkezinin yanı sıra birçok ilçesi de büyük zarar gördü. İlçelerden Samandağ'da yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boş alanlar depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok enkazın kalktığı, ağır hasarlı yapıların yıkılmaya devam ettiği ilçedeki sessizlik ise dikkat çekti.

Alican Gümüş

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