Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın merkezinin yanı sıra birçok ilçesi de büyük zarar gördü. İlçelerden Samandağ'da yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boş alanlar depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok enkazın kalktığı, ağır hasarlı yapıların yıkılmaya devam ettiği ilçedeki sessizlik ise dikkat çekti.

Alican Gümüş

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