Samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı sardı

Yangın, Aydınpınar köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şemsettin Gündoğdu'ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev topuna dönen samanlık içerisinde tüp patladı. Lodosun etkili ile gökyüzüne ulaşan alevler çevrede ki binalara da sıçradı. Basri Kırcıoğlu'na ait 3 katlı inşaat halindeki binanın ikinci katında bulunan kışlık yiyeceklerin de yer aldığı bölgeye ulaşan alevler, binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözü sevk edildi. Lodos sebebi ile şiddetini arttıran alevler diğer evlere ulaşmaması için Jandarma ekipleri tarafından tahliye çalışması yapılırken, ahırlarda bulunan 30'a yakın hayvan ise parklara ve bahçelere çıkartıldı. Rüzgarın etkisi ile itfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 3 saat sonucunda söndürüldü.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol

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