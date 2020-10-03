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Samatta'dan ilk şutta ilk gol

Samatta'dan ilk şutta ilk gol
Samatta'dan ilk şutta ilk gol

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu. 24. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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