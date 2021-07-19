Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Fatih Samatya'da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmaları havanın aydınlanması ile birlikte ikinci gün de devam ediyor.

Fatih Samatya sahilinden Pazar günü 01.00 sıralarında tekneyle denize açılan 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal, akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu.

Kıyıya dönen Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve İsa Baydal'ı arama çalışması başlatılmıştı. Gün boyu arama çalışmalarını sürdüren İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botları havanın kararmasıyla birlikte İsa Baydal'ı arama çalışmalarına ara vermişti. Havanın aydınlanması ile birlikte sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş