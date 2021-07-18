İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor

Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor
Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor

İstanbul Samatya'da gece tekne ile denize açılan 4 kişiden biri denizde kayboldu. 25 yaşındaki genç, aramalara rağmen bulunamadı.

Samatya’da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor - Tıkla İzle

Olay, Samatya sahilinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve 2 arkadaşıyla beraber tekneyle denize açıldı.

Samatya açıklarında denize giren gençlerden İsa Baydal, akıntıda sürüklenmeye başladı. Arkadaşlarının gözden kaybolmasıyla paniğe kapılan gençler, sahile geri dönerek yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara sahil güvenlik botları da eşlik etti. Saatler süren çalışmalara rağmen suda kaybolan İsa Baydal'a ulaşılamadı. Gencin kaybolduğu haberini alan ailesi de Samatya sahiline geldi.

Sahilde oğlundan haber bekleyen baba Fedai Baydal, “Teknede yüzüyorlarmış. Tekneden atlarken bir anda abisi kaybolmuş. Ortada bekliyoruz. Arama yapan ekip ayrıldı. Başka bir ekip gelecekmiş. İnsaniyet namına gören duyan olursa mutlaka arasın bizi. Samatya limanında bekliyoruz” diye konuştu.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş
 

İLGİLİ HABER
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1i suda kayboldu Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.