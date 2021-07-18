Samatya'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

İstanbul Samatya'da gece saatlerine 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve 2 arkadaşıyla beraber tekneyle denize açılmıştı.

Samatya açıklarında denize giren gençlerden İsa Baydal, kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

Aile ve yakınlarının bekleyişi sürerken, Onur Baydal da itfaiye ile birlikte arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Armağan Yılmaz



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