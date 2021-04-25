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Şam'da çekirge istilası

Şam'da çekirge istilası
Şam'da çekirge istilası

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti.

Şam’da çekirge istilası - Tıkla İzle

Suriye'nin başkenti Şam'ı dün akşam çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının ülkede iç savaş nedeniyle bazı ailelerin tek geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam'ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Muhamed El Mustafa

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