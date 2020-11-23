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Samet Aybaba: 'Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz'

Samet Aybaba: 'Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz'
Samet Aybaba: 'Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz'

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncularını mücadelelerinden olayı tebrik ederek, "Aldığımız puan oyuncularımızı 1 adım öte itecektir. Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "İlk yarıda çok kötü oynadık. Çok kötü başladık. Rakibimize çok net pozisyonları verdik. Biz bir tane pozisyona girdik. Penaltıdan sonra tamamen düşündüğümüz şeyler başladı. 10 kişi ile çok iyi savunma yaptık. Bütün topları biz vurduk. Sakatlanan oyuncularımız oldu. Lung ilk yarı çok kurtarış yaptı. Aldığımız puan oyuncularımızı 1 adım öte itecektir. Çok çalışmamız lazım. Puan için oyuncularımı kutluyorum. 10 kişi ile mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz" diye konuştu.

Oğuzhan Ort

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