İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samet Aybaba: 'Elimizden gelenin fazlasını yaptık'

Samet Aybaba: 'Elimizden gelenin fazlasını yaptık'
Samet Aybaba: 'Elimizden gelenin fazlasını yaptık'

Göztepe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, “İki net pozisyonumuz vardı, birini atsak istediğimiz plana dönebilirdi oyun ama başaramadık. Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var. Biraz sorun yaşayınca pozisyon bulmakta zorlandık” dedi. 

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini savunan Aybaba, “İkinci yarı belki birkaç transferle takımı daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İyi şeyler yapıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz istediğimiz futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyor. Onları da kadromuza katarsak daha iyi hücum yapan bir takım olabiliriz” diye konuştu. 

Ali Gözeten - Tolga Tahçı 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.