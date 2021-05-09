Samet Aybaba: 'Süper Lig Adana'ya çok iyi gelecektir'

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Adana Demirspor'da Samet Aybaba, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Samet Aybaba, çok gururlu olduğunu ifade ederek Adana Demirspor'un 26 yıldır bugünü beklediğini söyledi. Aybaba, “İnanılmaz mutluyum. Memleketimizin takımı 26 yıldır bekliyordu. Adana kaliteli yerdir, insanları çok kalitelidir. Uzun yıllardır baskı altındaydı. Bu şampiyonluk Adana için kıvılcım olacaktır. Herkesi canı gönülden kutlarım. İnanılmazı başardılar. Her geçen gün tempo arttı, arkadaşlık arttı, takımdaşlık arttı. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi giden takıma ekonomik olarak büyük katkılar koydu. Her isteği yerine getirdi. Bizlere herkes gönül bağıyla bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Adana Demirspor marka takımdır. Rakiplerimizin hepsini yendik. Şampiyonluğumuz apayrı bir hikaye. Dünyadaki sayılı şampiyonluk hikayelerinden biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig, Adana'ya çok iyi gelecektir. Adana Demirspor'un katılımıyla Süper Lig çok renklenecektir” diye konuştu.

Salih Yılmazsoy

