Samet Zili: 'Güneş ışıklarından saçlarınızı koruyun'

İngiltere'nin başkenti Londra'da kuaför işleten Samet Zili, yaz aylarında saç bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Zili, “Güneşin yaydığı UV ışınları, vücudumuzda bıraktığı olumsuz etkiyi saçlarımızda da bırakıyor. Saçlarımız güneş ışınlarından dolayı matlaşıp bakımsız bir görüntüye bürünüyor. Güneşin zararlı ışınları saç tellerinin incelmesine yol açıyor. İncelen saç telleri zamanla kırılarak saç kaybına neden olabiliyor. Özelikle boyalı saçlar için önemli bir risk olarak görebileceğimiz UV ışınları renk pigmentlerini etkisiz hale getirerek saçların solgun ve mat bir şekilde görünmesine neden olacaktır” şeklinde konuştu.

Saç bakım uzmanı Samet Zili, ayrıca UV ışınlarının saçtaki protein yapısını bozarak protein kaybına neden olacağını da vurgulayarak, “Saç tellerinde bulunan bu proteinler, saçlarımızın sağlıklı şekilde görünmesi için oldukça önemlidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta saçları Güneş'in zararlı ışınlarından nasıl koruyacağımızdır. Saçtaki proteinler, çok fazla güneş ışınına maruz kalınca azalıyor saçlarımız da kurumaya, sağlıksız, bakımsız görünmeye başlıyor. Bundan dolayı saçlarımızı, saç rengini korumak için Güneş'ten gelen UV ışınlarına karşı koruma altına almamız gerekir” dedi.

Türk kuaför Samet Zili korunmak için buğday yağı, havuç yağı ve hindistan cevizi yağı kullanılmasını tavsiye ediyor. Bunun yanında sülfatsız ve köpüksüz şampuan kullanılmasını da tavsiye eden Zili, “Saçlarınızın matlaşıp incelerek dökülmesini önlemek için evde hazırlayabileceğiniz buğday yağı, havuç yağı ve hindistan cevizi yağından hazırlanan kürleri kullanabilirsiniz. Köpürmeyen şampuanlar, saçlarının ihtiyacı olan besinleri saç tellerine aktarır ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini saçlarınızdan arındıracaktır. Bu da saçlarınızın parlak görünmesinin yanında dökülmeye karşı da dirençli bir hale gelmesini sağlayacaktır” diye konuştu.