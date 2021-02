‘Samet Zili Kuaför' güçlü saçlara sahip olmanın yollarını açıkladı

Sağlıklı, gür, canlı, parlak saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak yılların hızla ilerlemesi, modern yaşamın stresli günleri, düzensiz ve sağlıksız beslenme, geçirilen hastalıklar, genetik faktörler, bir de saçlara profesyonel olarak uygulanmayan şekillendirme işlemleri saç sağlığını olumsuz etkilemekte, hatta saçların dökülmesine neden olmaktadır.

Saçların sağlığını, güzel görünümünü bozan bazı etkenleri maalesef ortadan kaldırmak ya da engellemek mümkün olmasa da genel saç sağlığını koruyabilmek adına yapılabilecek pek çok şey bulunmaktadır. Ünlü kuaför Samet Zili konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kadınlar için saçlar çok değerlidir, bu yüzden saçların bakımı ve beslenmesi de kesinlikle ihmal edilmemelidir. Özellikle de soğuk kış aylarında saçlar diğer mevsimlere göre daha olumsuz etkilenir. Bu nedenle de saçlarınız daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Her ne kadar herkesin cildi gibi herkesin saçı da kendine has özelliklere sahip olsa da; herkese iyi gelecek, saçlarını besleyecek, güzelleştirecek formüller bulunmaktadır. Bunun için biraz zaman ayırmak ve profesyonel kuaförlerden destek alarak saç bakımlarını yaptırmak gerekiyor. Mevsim ister yaz olsun ister kış her daim saçların sağlığına iyi gelecek önerileri eğitimli kuaförlere sahip salonlara giderek uygulatmak, ardından 10-15 günde bir bakım maskeleri ile saçları şımartmak lazım ki kışın da saçlar ışıl ışıl sağlıkla parlasın.''

Samet Zili'den önemli tavsiye

Saçları çok sık yıkamak, şampuanlamak saç derisini kuruttuğunu ve mümkün olduğunca bu sıklığı azaltmak gerektiğini belirten Samel Zili; “Her gün yıkamak yerine 3 günde bir yıkamak yoluna gidilmeli ve kafa derisinin yağlanarak saç tellerinin beslenmesine izin verilmelidir. Ergenlik dönemi gibi saçların sıklıkla yağlandığı ve kepek oluştuğu dönemlerde saçları 2 günde bir yıkamak yeterli olur. Saçlar kesinlikle sıcak suyla değil ılık su ile yıkanmalı, durulandıktan sonra mümkünse saç diplerine çok az soğuk uygulanmalıdır. Bu sayede sıcak suyun saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı eritmesi, saçların köklerinin yumuşayarak saçların sık dökülmesi de önlenmiş olur. Saçların ıslak kalması sağlık açısından uygun olmadığından özellikle geceleri saç yıkandığında kurutulmalıdır. Ancak bunun için kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırılmamalı, mümkün olduğunca düşük ısıda çalıştırarak yavaş yavaş kurutulmalıdır. Evde fön çekmek, maşa ile saç şekillendirme uygulamaları pratik görünüyor olsa da bunlar tamamen tehlikelidir. Saç sağlığının düşmanıdır, saçın doğallığını, parlak görünümünü yok eder” diye tavsiyede bulundu.

Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili saç bakımıyla ilgili olarak tavsiyesine şöyle devam etti:

“İşte bu sebeple ısı uygulanarak yapılan saç şekillendirme işlemleri mümkün olduğunca profesyonel kuaför salonların da uygulanmalıdır. Tıpkı saç şekillendirme işlemleri gibi saçın çok gerilmesine neden olan; ağır toka, taçlar da zararlıdır. Sıkı, sert toplanan ve bağlanan saçlar köklerinden çekilir, bu yüzden saçlarınız kopabilir. Bu sebeple mümkün olduğunca saçları serbest bırakmaya özen göstermek, toplarken de gevşek olmasına dikkat etmek gerekiyor. Doğal olduğu iddia edilen, “tamamen organik” adı altında satılan sabunlarla saçları yıkamak, saç sağlığı açısından çok zararlı olabilir. Sabunlar alkali içerdiği için kafa derisini kurutarak mantar ve bakteri üretimine ve saç dökülmesine sebep olur. Bu nedenle de saç tipine uygun olarak üretilen şampuanları tercih etmek gerekiyor. Ayrıca sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için tahıl ürünlerini tüketmelisiniz Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki türleri bulunmaktadır. Günlük hayatta ekmek ve benzeri ürünlerin yapımlarında un halinde kullanılırlar. Bu familyanın 400 farklı cinsi ve 4500 civarında tür içerdiği bilinmektedir.”

Ünlü Kuaför Samet Zili şampuan seçiminde mutlaka uzman bir kuaförden destek alınması gerektiğini belirterek saç bakımı için saç tipinin normal, kuru, yağlı gibi özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve bu şekilde saç sağlığı konusunda istenilen sonucu almanın daha kolay ve sağlıklı olacağını ifade ediyor.

Saçları yıkarken az miktarda şampuan kullanmak ve ekstra bir durum yoksa sadece bir kez şampuanlamak gerektiğini söyleyen Samet Zili, şampuanı fazla kullanmak saçların daha temiz olmasını sağalamadığını, aksine kafa derisini kurutarak daha sağlıksız bir görünüme sebep olacağını belirtiyor. Kafa derisinde; sedef, egzama gibi bir hastalık ya da dökülme gibi bir problem varsa kesinlikle kuaförden değil, dermatologdan yardım alınması gerektiğini önemle tavsiye ediyor. Aynı zamanda Yoğun olarak saç dökülmesi yaşanıyorsa saçı beslemek için dermatologların önerisiyle; biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren ilaçların takviye olarak kullanılabileceğini ifade ediyor. Vücut sağlığı gibi saç sağlığı için de vitaminleri beslenerek alınması gerektiğini savunan Samet Zili, bu amaçla sağlıklı ve doğal beslenmeye özen gösterilmesine ve beslenme programında yeterince; protein, kalsiyum, vitamin ve minerallerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.