‘Samet Zili Kuaför' Türkiye'ye şube açıyor

Avrupa'da şubeleri bulunan Samet Zili Kuaför'ün bir şubesi de Türkiye'de açılması planlanıyor. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, Türkiye'de açmayı düşündüğü saç tasarım merkezini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünya'nın önde gelen isimlerine saç tasarım hizmeti veren Samet Zili, global trendleri Türk kadınlarına da getirmek istediğini dile getirdi. Türk kadınları, güncel trendleri takip etmeyi sever. Hizmet alırken de trendi en iyi sunan kuaförlerle çalışmayı ister. Ülkemiz için yeni bir yatırım, istihdam sunmasının yanında Türk kadınları da en trend saç modellerini yakından takip etme şansına sahip olacaklar.

Samet Zili Türkiye'ye yapacağı yatırımla, ülkeye ekonomik katkının dışında kuaförlük sektörüne yeni profesyoneller kazandırmak istiyor. Saç tasarımında kendini geliştirmek, en iyisi olmak isteyenler için çok büyük şans.

Samet Zili Saç Tasarım Hizmetini Villada Sunmak İstiyor

Salgın döneminde kuaförlerin ve saç tasarımı yaptırmak isteyenlerin aradığı en önemli özellik hijyendir. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, standart kuaför salonları yerine Villada hizmet vermeyi planlıyor.

Villanın tasarımı, dekoru da öyle sıradan olmayacak. Dünya'nın en önemli İtalyan mimarlarından fikir alınarak Türk mimarları tarafından tasarlanıp yapılacak. Samet Zili: “Yatırımımızdaki önceliğimiz hijyen üzerine olacak” dedi.

• Ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı ve müşteriye özel tek kullanımlık kıyafet ile kapıdan girdiğiniz andan itibaren hijyen kuralları başlayacak.

• Saç tasarım uzmanlarımız, virüse karşı en etkili maskelerden kullanacak.

• Villadaki odalar; camdan, geniş ve ferah olacak, evinizdeki konforu aratmayacak.

• Her odada tek müşteri ve ona özel kuaförü bulunacak.

• Müşteriye özel tek kullanımlık malzemeler bulunacak.

• Odalar her kullanımdan sonra havalandırılıp dezenfekte edilecek.

• Müşteriler birbirleri ile temas etmeyecek, böylece bulaş riski de olmayacak.

Samet Zili: “Saç bakımı ve tasarımı için ihtiyaç duyulan malzemeler markamıza özel olacak. En kaliteli ve sağlıklı ürünleri bizzat ürettirerek ilk olarak müşterilerimizin kullanmasını sağlayacağız” dedi. Saç tasarım uzmanları “Ünlü Saç Tasarımcısı Samet Zili” tarafından kapsamlı bir eğitimden geçecektir. Hangi alanda iyilerse sadece o alanda çalışacaklar. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, ülkemizde açmayı planladığı şubesi için ayrıntıları bizimle paylaştı. Villada kuaför hizmeti ile sektörde yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor.