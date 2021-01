'Samet Zili Kuaför'den 2021'nin Favori Saç Renkleri

Her senenin, her mevsimin ve her kadının kendine göre bir tarzı ve rengi vardır. Yaz ayarlarında kadınlar daha açık tonları tercih eder. Profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler de saçın eski canlığını kaybetmesine yol açar.

Profesyonel bir kuaförün eli saçınıza değdiğinde, yazın yıpranan saçlarınız kışın yeniden doğmuş gibi olur. Kış ayları için kadınlara en uygun renk tonları bronz ve kahvedir. Kapalı ve yağışlı havalar için ideal olan bu tonlar yeni yılın modasına da uyum sağlayacak.

Kadınlar; mevsim geçişleri ile birlikte kendilerinde yenilik, değişim yapmak ister. Bu değişim ilk olarak saçlardan başlar. Kendi karakterlerine, ten renklerine ve ruh hallerine uygun bir saç modeli ve rengi seçmek isterler.

Zorlu bir seneyi geride bıraktık ve yeni yılda kadınlar daha cesur olmak için farklı saç şekillerine ve renk arayışına girdiler. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, “Biz profesyonel kuaförler olarak kadınları yönlendirmeliyiz, onların tarzına uygun olan tasarımı, renkleri sunmak ve yapmak bizim işimiz olmalıdır” diye ifade etti.

Samet Zili: “Her dönem yeni trendler hakkında araştırmalarımı genişleterek, ileriye taşıyarak devam ettiriyorum. Dünyaca ünlü yıldızlara baktığımızda, kahve tonlarının revaçta olduğu görülüyor” dedi. Kahve tonları saçlarınızı kusursuz göstereceği gibi cildinizin de eskisinden daha genç görünmesini sağlayacaktır.

Birçok ünlü ismin saç tasarımını yapan Samet Zili, bronz ve kahve tonlarının her kadına uyumlu olduğunu dile getirdi.

Samet Zili Kimdir?

28 Mart 1988 tarihinde dünyaya gelen Samet Zili'nin; çocukluğu, eğitimi ve kuaförlük mesleğinin ilk yılları İzmir'de geçti. Henüz 13 yaşındayken saç tasarım sektörüne İzmir Alsancak'ta çıraklıktan başladı. Samet Zili: “Bir mesleği öğrenmenin en iyi yolu çıraklıktan geçer, çırak olmayan biri usta olamaz” sözünü kendine ilke edinerek sektörün en alt kademesinden kuaförlüğe başladı. Erken başlayan kuaförlük hayatı lise yıllarında da devam etti. Derslerden sonra, yaz tatillerinde yani her boş vaktinde kendini işine adadı.

Çıraklıktaki yeteneği ve saç tasarımına olan sevgisi Samet Zili'nin kuaförlük sektöründe büyümesini hızlandırdı. İzmir'de; çıraklık eğitim merkezi, kalfalık, ustalık ardından da öğreticilik belgelerini almaya hak kazandı. Kuaförlük okuluna giderek de teorik bilgileri en iyi şekilde öğrendi.

Hem saç tasarımı yapmak hem de kuaförlük sektörüne yeni kişiler yetiştirebilmek en büyük sevincidir. İzmir'de geçen başarılı eğitim ve kuaförlük hayatını modanın ruhu İstanbul'da devam ettirmeye karar verdi. 7 senelik geçmişi ve yeteneği sayesinde Türkiye'de ünlülerin saç tasarımını yapan bir kuaförle çalışmaya başladı. Tarkan, Ajda Pekkan, Bengü, Gülşen, Tümer Metin gibi birçok ünlü isimle tanıştı ve onların saç tasarımlarını yaptı.

Samet Zili'nin ünü yayılmaya başlayınca Dubai Prensesi'nden özel bir teklif aldı ve Dubai'ye yerleşerek özel kuaförlük hizmeti vermeye başladı. 3 sene Dubai'de yaşadıktan sonra kariyer hayatına Modanın doğduğu ve başkenti olan Londra'ya yerleşti. Yaşamını halen Londra'da sürdürmektedir.

Yılın belirli dönemlerinde; Berlin, Paris, Dubai ve İstanbul'a giderek bu şehirlerde uluslararası hizmet vermektedir.

Samet Zili, Dubai'de Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü bir modacının defilesinde saç tasarımı yapmıştır. Ayrıca; İstanbul Fashion Week, Paris Fashion Week ve Londra Fashion Week'e katılan ünlü modellerine de saç tasarım hizmeti vermektedir.

Samet Zili'nin en büyük hayali, Los Angeles'ta saç tasarım salonu ve akademi okulu açarak dünyanın dört bir yanından kuaförlere eğitim vermektir.

13 yaşında İzmir'de başlayan hayat hikâyesindeki başarının sırrı; en alt kademeden yani çıraklıktan başlaması, adım adım ilerlemesi ve en önemlisi yaptığı işi severek, aşkla, heyecanla yapmasıdır.

Samet Zili, sanki Dünya'ya saç tasarımı yapmak için gönderildiğini düşünüp güne her başladığında, nasıl daha başarılı olabilirim? Sorusunu kendine soran ve yaptığı hatalardan ders çıkarak ilerlemeyi ilke edinmiş bir kuafördür.