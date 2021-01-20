‘Samet Zili Kuaför'den saç yapısı hakkında önemli bilgiler

Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, kuaförlük sektöründe usta-çırak ilişkisine devam edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını, ancak akademik olarak kişisel gelişim eğitiminden saçın anatomisine kadar da öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Saçın Yapısı Nedir?

Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili; saç yapısı hakkında verdiği bilgiler ile kuaförlük sektöründe saç tasarımdan ziyade, kitabi bilginin de ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Kuaförlük işinde başarılı olmak için bütün detaylara vakıf olmanın önemine değinen Samet Zili saçın yapısı hakkında önemli bilgiler verdi:

“Saç, keratin adlı bir tür proteindir. Disülfit(kimyasal bileşik), yağ ve hidrojen bağları sayesinde yapısı daha dayanıklıdır. En dayanıklı katmanı ise dış katmandır. Saçın aslında kendi rengi yoktur, şeffaf olarak çıkmaya başlarlar. Saçın rengini içindeki melanin pigmenti verir. Her saçta eumelanin ve pheomelanin pigmentleri farklı miktarlarda üretilir. Onlarca farklı saç rengi ve tonu bu sayede oluşur. Saçın tipini (düz-kıvırcık) disülfit bağlarının yoğunluğu belirler. Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur. Saçlara yapılacak bakım, saç tiplerine göre değişiklik gösterir. Saç ince yapıya sahip olmasına rağmen çok katmanlıdır ve çoklu liflerden oluşur. Saçtaki çatallanma bu yapıların ayrılmasıyla ortaya çıkar. Vücudun diğer bölgelerindeki kıl yapıları farklılık gösterse de temel yapı benzerdir. Saçınız günde ortalama 0,3 – 0,4 mm kadar uzar. Bu rakam normal şartlar altında bir insan saçının ayda ortalama 9-12 mm arasında uzadığını gösterir. Ancak yine de saç uzama oranlarını etkileyen birçok değişken vardır. Saçların uzaması, saç tiplerine uygulamayacağınız bakıma göre de farklılıklar gösterir. Yağlı saçlara sahip kişilere, kuru saç tipine uygun bakım yapılırsa saç sağlıklı uzamaz. Bu yüzden kuaförünüz saçın yapısı hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Saç, derinin en üst tabakası olan epidermisten (deriyi oluşturan üç tabakadan en dıştaki), dermise (vücudu darbelere karşı koruyan kısma) uzanan dermal papillada (insan derisinde bulunan ve dermisin epidermise yaptığı küçük meme ucu şeklinde çıkıntılardır) folliküler ünitenin içinde oluşur. Daha sonra uzayarak epidermisi deler ve dışarı çıkar. Saç, kök denilen bulbus kısmındaki hücrelerin salgısı ve çoğalarak yapı değiştirmesiyle oluşturularak cilt yüzeyine doğru itilir. Saçın oluşumu gibi saçı döken sebepler de bu bölümde etkili olmaktadır. Şöyle ki: Saç kökündeki üretimi sağlayan hücrelere zarar veren DHT (Di Hidro Testosteron) kökü yağlayan yağ bezindeki testosterondan oluşmaktadır. DHT oluşumunu engelleyen ilaçlar da bu bölgede 5 alfa redüktazı engelleyerek DHT oluşumunu önler.”

Ünlü Kuaför Samet Zili saç yapısı hakkındaki bilgileri, kuaförlük sektöründeki diğer meslektaşlarının da bilmesi gerektiğini ve saça dokunarak hizmet vermelerinin daha iyi olacağını dile getirdi. Villada verilmesi planlanan saç tasarım hizmetinde çalışacak bütün kuaförlerin de bu eğitimden geçeceğini sözlerine ekledi.



