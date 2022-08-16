Sami Uğurlu: 'Camiamızdan özür diliyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını söyleyerek, “Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti.

Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum.

Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır” dedi.

Sami Uğurlu, istifa ettiği yöndeki sorulara ise cevap vermek istemediğini söyledi.

Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç

