Sami Uğurlu: 'Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktör olmalı'

Teknik direktör Sami Uğurlu, D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programının bu haftaki konuğu oldu. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, lacivert-beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlattı. Uğurlu, "Bir önceki sezon iyi bir takım, iyi bir oyun ortaya koyduk. Yeni sezona da bu moralle ve daha iyi hedeflerle başladık. Takıma iyi oyuncuları takviye etmek istedik. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Muleka, Umut Bozok, Doğucan ve Eren Elmalı takımdan ayrıldı. Spajic ve Tarkan'ın da uzun süreli sakatlıkları oldu. Başka ayrılıklar da oldu. Bunun üzerine fazla oyuncu alamadık. Stopere ihtiyacımız vardı, alamadık. Fenerbahçe maçında stoperimiz yoktu. Oyun olarak altta kaldık. Skor üretmekte zorlandık. Zor bir fikstür ile sezona başladık ama ayrılığı bu maçlara bağlamamak lazım. Ama sıkıntımız maçlara bu kadar eksik kadroyla çıkmak, planlama olarak eksik kaldık" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.