Şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk periyodu 23-21 önde tamamlarken, Efes, ikinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyarak, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 89-74'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 4-3 yapan lacivert-beyazlılar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

Anadolu Efes: Larkinx 38, Doğuş, Sertaç 10, Moerman 9 Buğrahan, Micic 20, Dunston 4, Simon 9

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Melli 10, Melih 3, Kalinic 19, Sloukas 21, Guduric 11, Sinan, Ali Muhammed 5, Ahmet 2, Datome 3

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 21-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-37 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 69-58 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Melli (Fenerbahçe)

Anadolu Efes, ligde 14. kez şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi geçen Anadolu Efes, ligde 14. şampiyonluğuna ulaştı. Efes, ligde en çok şampiyon olan ekip konumunda bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun son yıllarındaki hegemonyasına da son verdi. Finalde ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe'yi geçen Efes, ligdeki 14. şampiyonluğunu kazandı. 2009 yılından beri olan şampiyonluk hasretini sarı-lacivertliler karşısında dindiren Anadolu Efes, ligde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip konumunda bulunuyor.

Efes, ligde 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsleyen takım oldu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

