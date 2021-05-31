İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi

Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi

THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona’yı mağlup ederek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular, bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı. Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

İLGİLİ HABER
Sertaç Şanlı: Çok mutluyuz Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'
İLGİLİ HABER
Vasilije Micic: Hayatım boyunca gurur ve mutluluk duyacağım Vasilije Micic: 'Hayatım boyunca gurur ve mutluluk duyacağım'
İLGİLİ HABER
Rodrigue Beaubois: İnanılmaz hissediyorum Rodrigue Beaubois: 'İnanılmaz hissediyorum'
İLGİLİ HABER
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiyeye geldi Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi
İLGİLİ HABER
Ergin Ataman: Söz vermiştik, yerine getirdik Ergin Ataman: 'Söz vermiştik, yerine getirdik'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.