Şampiyon Başakşehir'e Kiğılı şıklığı!

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir'in kıyafet sponsoru Kiğılı, şampiyon takıma yakışır özel dikim ürünleriyle tepeden tırnağa şık bir görüntü sağladı.

Türk sporunun ve sporcusunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye'nin Erkek Giyim Markası Kiğılı'nın sponsoru olduğu Medipol Başakşehir, Cumhurbaşkanını ziyaret ederken, tepeden tırnağa Kiğılı şıklığını taşıdı.

Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı, yurt içinde toplam 67 ilde 226 mağazada ve yurt dışında 40 ülkede 150'yi aşkın satış noktasında hizmet veriyor. Türkiye'de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ederken spora ve sporcuya olan desteğini de bırakmıyor.

Sporun ve sporcunun destekçisi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Spor Kulübü'nün kıyafet sponsoru olan Kiğılı'nın CEO'su Hilal Suerdem takımın şampiyonluğunu kutlarken, “Futbol ekonomisi tüm dünyada önemli bir paya sahip. Onların şıklığından sorumluyuz, bunu aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Sponsorluğunu üstlendiğimiz takımlar arasında Başakşehir Kulübü'nün yanı sıra Sivasspor, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Türk Telekom Basketbol Takımı, Bahçeşehir Basketbol Takımı, Balıkesir Spor Kulübü yer alıyor. Yakın zamanda Türkiye Voleybol Federasyon ile çok anlamlı bir çalışmaya imza attık. Yalnızca ülkemizde değil global çapta da spora ve sporcuya desteklerimizi sürdürüyoruz. Yine yakın zamanda Alman takımı Fortuna Düsseldorf Futbol Kulübü'nün ve Buz Hokeyi takımının resmi kıyafet sponsoru olduk. Bu iki sponsorluk Almanya'ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.