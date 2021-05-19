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Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü

Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü

İzmir’de önce şampiyonluğunu ilan eden ve ardından da Türkiye Kupası’nı kaldıran Beşiktaş, İstanbul’a döndü.

Şampiyon Beşiktaş, İstanbul’a döndü - Tıkla İzle

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden ve ardından Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir'de kalan Beşiktaş, Ege'den çifte zaferle döndü. Antalyaspor'u Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kafilenin takım otobüsündeki keyifli tavrı dikkat çekti. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03'ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan

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