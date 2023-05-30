Şampiyon Galatasaray

ANKARAGÜCÜ 1-4 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada Kerem'in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid'in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
16. dakikada Taylan'ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1
18. dakikada kaleci Gökhan'dan seken topa bekletmeden vuran Rashica'nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.
26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira'nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.
31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe'nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada Kerem'in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Zahid'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
50. dakikada Ankaragücü defansında yaşanılan anlaşmazlıktan yararlanan Icardi, bir anda topu önünde buldu. Kaleci Gökhan'ı da çalımlayan Arjantinli yıldızın boş kaleye gönderdiği top, ceza sahası gol çizgisine paralel şekilde dışarıya çıktı.
57. dakikada sol kanatta topla buluşarak ilerleyen Rashican'ın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan, gole izin vermedi.
73. dakikada Kerem'in orta sahadan gönderdiği derinlemesine ara pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan'ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-3
78. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte topa iyi yükselen Oliveira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-4
89. dakikada Yunus Akgün'ün gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem'in sol çaprazdan çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 81 ?) Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım (Hanousek dk. 46) Dokanovic, Diack (Kitsiou dk. 46) Malcuit, Milson (Beridze dk. 63) Zahid (Emre Kılınç dk. 46) Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kazımcan Karataş (Barış Alper Yılmaz dk. 64) Torreira (Midtsjö dk. 87) Oliveira (Berkan Kutlu dk. 79) Mertens (Dubois dk. 65) Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, , Kaan Ayhan, Adekugbe, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 7 ve 39), Barış Alper Yılmaz (dk. 73), Oliveira (dk. 78) (Galatasaray), Milson (dk. 16) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Diack, Mujakic (Ankaragücü)
Ali Nargüner - Cem Geçim - Muhammed Musab Gümüşer - Mehmet Kalay
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