İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon Galatasaray'ın maçını Zorbay Küçük yönetecek

Şampiyon Galatasaray'ın maçını Zorbay Küçük yönetecek
Şampiyon Galatasaray'ın maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında cuma ve cumartesi günü görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Ligde şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.

Süper Lig'de 34. haftada cuma ve cumartesi günü oynanacak 5 müsabakanın hakemleri MHK tarafından açıklandı. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte Süper Lig'de 34.hafta cuma ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler:

24 Mayıs Cuma 

18.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
21.00 Ç.Rizespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Mayıs Cumartesi

19.00 A. Konyaspor - Akhisarspor: Ali Şansalan  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.