Şampiyon güreşçiler yemekte bir araya geldi

Ankara Çukurambar'da gerçekleştirilen yemek organizasyonunda Başkan Dr. Şeref Eroğlu ile birlikte TGF Başkanvekili Kerim Salman, Olimpiyat şampiyonu ve Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Mehmet Akif Pirim, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Baştuğ ve Uğur Perçin, TGF Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ayhan, üyeler Yaşar Kale ve Savaş Baş, Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Eroğlu ve Yüksek Performans Direktörü Gürsel Uzunca katıldı.

Milli takım teknik heyeti ve sporcularının bulunduğu yemekte Büyükler Avrupa Şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımımızın Teknik Direktörü Erdoğan Karaali, Antrenörler Şaban Donat, Atakan Yüksel, Bayram Özdemir, sporcular Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Murat Fırat, Selçuk Can ve Mehmet Çeker, Avrupa üçüncüsü Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, antrenörler Abdullah Çakmar, Nuri Zengin ve Sait Bingöl, sporcular Taha Akgül, Soner Demirtaş ve İbrahim Çiftçi yer aldı.

Başkan Dr. Şeref Eroğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde edilen başarı sebebiyle sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.