Şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da Altay'ı yendi

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez ceza sahası önüne kat edip sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içindeki İbrahim Öztürk'ün ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodriguez, soldan savunmanın arkasına sarkan Poko'ya ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.

70. dakikada Kappel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame'nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan (Dorukhan dk. 23), Ahmetcan, Hugo (Hüseyin dk. 72), İsmail, Bakasetas, Hamsik (Berat dk. 72), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir (Djaniny dk. 72), Cornelius (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Koita, Yusuf, Yunus, Murat Cem

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Altay: Cihan, Thiam, İbrahim, Björkander, Thaciano, Poko, Cebrail (Eren dk. 79), Kazımcan (Efe dk. 89 ?), Ceyhun (Erdem dk. 59), Kappel (Nurettin dk. 89 ?), Rodriguez

Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Tugay, Özgür

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.), Nwkaeme (dk. 84 pen.) (Trabzonspor), Rodriguez (dk. 70) (Altay)

Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Ekrem Ceylan - İsmail Coşkun

