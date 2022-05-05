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Şampiyon Trabzonspor, tarihi rekorlar için sahaya çıkıyor

Şampiyon Trabzonspor, tarihi rekorlar için sahaya çıkıyor
Şampiyon Trabzonspor, tarihi rekorlar için sahaya çıkıyor

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, tarihinin en uzun liderlik serisini de elde edecek. Bordo-mavililer ayrıca ligin geri kalan bölümünde de en fazla puan farkı ile şampiyonluk için de mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.

Ligde 77 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, 9. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Söz konusu dönemden sonra koltuğu bırakmayan Trabzonspor mutlu sona ulaşırken, sezon sonuna kadar alacağı olumlu veya olumsuz sonuçlar ise tarihi rekor kırmasına engel olmayacak. Bordo-mavililer sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora daha imza atmış olacak.

Açık ara rekoru gelebilir

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.

Gökmen Şahin
 

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