Şampiyon yüzücü yaşam mücadelesi veriyor

14 yaşındaki sporcunun kazası geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon'da gerçekleşecek Türkiye Yüzme Şampiyonası için Rize'de bulunan olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan genç sporcu çıkışta yoldan karşıya geçmek için trafik lambasının önünde bekledi. Kendisine yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçmeye çalışan Ebrar'a kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir araç çarptı.

Kaza sonrası olay yerindeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç sporcu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebrar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon'da başlayacak olan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kentini temsil etmeye hazırlanıyordu.

Kubilay Ateş



