İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu
Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekilen kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grup belli oldu. Gruplar şu şekilde:
 

A GRUBU

Ajax
Liverpool
Napoli
G.Rangers

B GRUBU

Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih
Barcelona
İnter
V.Plzen

D GRUBU

Eintracht Frankfurt
Tottenham
Sporting Lizbon
Marsilya

E GRUBU

Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU

Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag

H GRUBU

Paris Saint-Germain
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

- Bozhan Memiş - Bora Akyol - Samet Yalçın - 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.