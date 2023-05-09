Şampiyonlar Ligi heyecanı TV8'de yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. İspanyol ekibi Real Madrid, bu akşam İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'i ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka TV8 ekranlarından yayınlanacak. Yarın akşam ise Devler Ligi, iki İtalyan takımın mücadelesine sahne olacak. Milan, San Siro Stadyumu'nda TSİ 22.00'de Inter'i konuk edecek. Futbolseverler, zorlu karşılaşmayı TV8'den canlı olarak takip edecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.