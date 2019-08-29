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Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi! İşte gruplar

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi! İşte gruplar
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi! İşte gruplar

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi saat TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.

Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu 

Paris Saint-Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray

B Grubu

Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız

C Grubu

Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta

D Grubu 

Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova

E Grubu

Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk

F Grubu

Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag

G Grubu

Zenit
Benfica
Lyon
RB Leipzig

H Grubu

Chelsea
Ajax
Valencia
Lille  

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