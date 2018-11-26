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Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor
Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında çarşamba günü deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, L.Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00'de THY'ye ait özel bir uçuşla Moskova'ya hareket edecek. Cimbom, mücadele öncesi son çalışmasını ise yarın saat 18.30'da maçın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapacak. Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'de başlayacak.  

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