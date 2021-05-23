Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı organizasyon birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı Fatih Şentürk (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası büyük sevinç

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğun kazanılmasının ardından Şahinbey Ampute futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Açıklamalarda bulunan futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Teknik Direktör Halil İbrahim Köprülü, Başkan Cuma Güzel ve Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu şampiyonluk için mutlu olduklarını ifade etti.

Şampiyon kupasını aldı

Final maçında rakibini 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute, karşılaşma sonrası düzenlenen tören ile madalyalarını ve kupasını aldı. Kupayı kaldıran futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyona, kupa töreni sonrası yapılan kapanış seremonisi ile son buldu.

Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir