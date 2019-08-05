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Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli iki turnuvasında yer alan temsilcilerimizin rakipleri bugün belli oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos'u geçmesi halinde Play-off'ta Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a kalması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 
Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucundaki eşleşmeler şöyle: 

Şampiyonlar yolu: 

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç) 
Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya) 
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka) 
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) 

Lig yolu: 

Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna) 

Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)  

UEFA'DA TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'na yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakiplerini elemesi halinde karşılaşacakları takımlar belli oldu. Trabzonspor, Sparta Prag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Yeni Malatyaspor ise Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) maçının kazananı ile oynayacak.

 

 

 

 

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