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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı.  Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)
Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)
Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)
Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)
Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)
The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım
HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)
BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)  

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