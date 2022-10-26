Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 19.45 seansında Chelsea, Salzburg'u deplasmanda 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırmayı başarırken, Sevilla ise Kopenhag'ı farklı mağlup etti. Saat 22.00'de oynanan mücadelelerde H Grubu'nda ilk 2 sıra belli oldu. Fransız temsilcisi PSG, Maccabi Haifa'ya gol yağdırırken, sahneye yıldız golcüleri çıktı. Grubun önemli maçında Benfica ise Juventus'u 4-3'lük skorla yendi. İki takım da son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. F Grubu'nda lider Real Madrid, Leipzig'e 3-2 kaybederken bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

RB Salzburg: 1 - Chelsea: 2

Dinamo Zagreb: 0 - Milan: 4

Celtic: 1 - Shakhtar Donetsk: 1

RB Leipzig: 3 - Real Madrid: 2

Sevilla: 3 - Kopenhag: 0

Borussia Dortmund: 0 - Manchester City: 0

Benfica: 4 - Juventus: 3

Paris Saint-Germain: 7 - Maccabi Haifa: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

İsmail Yasin Akçın



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