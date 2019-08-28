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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkan ilk takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkan ilk takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkan ilk takımlar

Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kalan takımlar oldu.

Play-Off rövanş maçlarında yarın Ajax - APOEL Nicosia, Club Brugge - LASK Linz ve Slavia Prag - CFR Cluj maçları oynanacak.

Rosenborg - Dinamo Zagreb mücadelesinde ilk gol erken geldi. Henüz 11. dakikada Babajide David, topu ağlar göndererek takımını evinde öne geçirdi. (1-0) Durağan geçen mücadelede skor 71. dakikada eşitlendi. Dani Olmo'nun asistinde Amer Gojak topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Mücadele bu skorla sona ererken ilk maçı 2-0 alan Dinamo Zagreb gruplara kalan taraf oldu.

Krasnodar - Olympiakos karşılaşması ise oldukça hızlı başladı. 10. dakikada Marcus Berg'in asistinde Daniil Utkin ağları sarstı. Olympiakos'un cevabı ise çabuk oldu. Hemen 1 dakika sonra Youssef El-Arabi skora dengeyi getirdi. Ardından bir kez daha sahneye çıkan Youssef El-Arabi, 47. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Evindeki ilk maçı da 4-0 kazanan Olympiakos gruplara kaldı.

Kızılyıldız - Young Boys mücadelesinde ilk yarı golsüz geçti. 59. dakikada Milan Rodic'in asistinde Aleksa Vukanovic ağları sarstı. (1-0) 81. dakikada Saidy Janko skoru eşitleyen golü kaydederek, takımına turu getirdi. İlk maçın 2-2, bu maçın da 1-1 bitmesi ile Kızılyıldız turlayan taraf oldu. Mücadelenin 90+2. dakikasında ise ikinci sarıdan kırmızı kart gören Tomane, oyun dışı kaldı.  

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