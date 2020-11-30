Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55'te Leipzig ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg

20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih

23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter

23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos

23.00 Porto - Manchester City

23.00 Liverpool - Ajax

23.00 Atalanta - Midtjylland

2 Aralık Çarşamba

20.55 Krasnodar - Rennes

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig

23.00 Sevilla - Chelsea

23.00 Borussia Dortmund - Lazio

23.00 Club Brugge - Zenit

23.00 Juventus - Dinamo Kiev

23.00 Ferencvaros - Barcelona

23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain