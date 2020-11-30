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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55'te Leipzig ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

Yarın
20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg
20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter
23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos
23.00 Porto - Manchester City
23.00 Liverpool - Ajax
23.00 Atalanta - Midtjylland

2 Aralık Çarşamba
20.55 Krasnodar - Rennes
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig
23.00 Sevilla - Chelsea
23.00 Borussia Dortmund - Lazio
23.00 Club Brugge - Zenit
23.00 Juventus - Dinamo Kiev
23.00 Ferencvaros - Barcelona
23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain

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