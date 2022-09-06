Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu E, F, G ve H grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final öncesi, 8 grupta toplam 32 takım adını son 16'ya yazdırmak için mücadele ediyor. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0'lık sonuçla rakibine boyun eğerken, Borussia Dortmund ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 3-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Yıldızlar topluluğu, Juventus'u devirdi

H Grubu'nda Paris Saint-Germain, İtalyan Juventus ile sahasında karşılaştı. Fransız golcü Mbappe'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 öne geçen PSG, müsabakayı da 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fransız temsilcisinde Mbappe'nin yanı sıra Messi ve Neymar da 11'de yer aldı.

Son şampiyon Real Madrid, 3 puanla başladı

Bu turnuvada son şampiyon unvanını elinde bulunduran Real Madrid, İskoçya'da Celtic deplasmanına çıktı. 30. dakikada sakatlanan Benzema'nın yerine oyuna giren Eden Hazard'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta eflatun-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

Salzburg - Milan: 1-1

Celtic - Real Madrid: 0-3

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4

Borussia Dortmund - Kopenhag: 3-0

Sevilla - Manchester City: 0-4

Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1

Benfica - Maccabi Haifa: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam A, B, C ve D Grubu ilk hafta maçları yapılacak.

İsmail Yasin Akçın