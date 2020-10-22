Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası dün akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.
Son şampiyon Alman devi Bayern Münih, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı.
Gecenin sürpriz sonucuna ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Donetsk, Madrid karşısında ilk yarıyı Tete, Varane (k.k.), Solomon'un golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İspanyol ekibi Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle skoru 3-2'ye getirse de 90 dakika Ukrayna ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
İşte ilk haftada alınan sonuçlar
A Grubu
Salzburg: 2 - Lokomotiv Moskova: 2
Bayern Münih: 4 - Atletico Madrid: 0
B Grubu
Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 3
Inter: 2 - Mönchengladbach: 2
C Grubu
Olympiakos: 1 - Marsilya: 0
Manchester City: 3 - Porto: 1
D Grubu
Ajax: 0 - Liverpool: 1
Midtjylland: 0 - Atalanta: 4
E Grubu
Rennes 1 - 1 Krasnodar
Chelsea 0 - 0 Sevilla
F Grubu
Zenit 1 - 2 Club Brugge
Lazio 3 - 1 Borussia Dortmund
G Grubu
Dinamo Kiev 0 - 2 Juventus
Barcelona 5 - 1 Ferencvaros
H Grubu
Leipzig 2-0 Başakşehir
PSG 1-2 Manchester United