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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Gecenin büyük sürprizini ise İspanyol devi Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası dün akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. 

Son şampiyon Alman devi Bayern Münih, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. 

Gecenin sürpriz sonucuna ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Donetsk, Madrid karşısında ilk yarıyı Tete, Varane (k.k.), Solomon'un golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İspanyol ekibi Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle skoru 3-2'ye getirse de 90 dakika Ukrayna ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte ilk haftada alınan sonuçlar

A Grubu

Salzburg: 2 - Lokomotiv Moskova: 2

Bayern Münih: 4 - Atletico Madrid: 0

B Grubu

Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 3

Inter: 2 - Mönchengladbach: 2

C Grubu

Olympiakos: 1 - Marsilya: 0

Manchester City: 3 - Porto: 1

D Grubu

Ajax: 0 - Liverpool: 1

Midtjylland: 0 - Atalanta: 4

E Grubu

Rennes 1 - 1 Krasnodar 

Chelsea 0 - 0 Sevilla 

F Grubu

Zenit 1 - 2 Club Brugge 

Lazio 3 - 1 Borussia Dortmund 

G Grubu

Dinamo Kiev 0 - 2 Juventus

Barcelona 5 - 1 Ferencvaros 

H Grubu

Leipzig 2-0 Başakşehir

PSG 1-2 Manchester United

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