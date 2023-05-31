Şampiyonluk kutlamalarında yol verme kavgası: 1 yaralı

Olay, Tabaklar Mahallesi Özek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar T. yönetimindeki 14 LD 026 plakalı otomobil sokak üzerinde durdu. Serdar T.'nin arkasından gelen ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan kimlikleri belirlenmeyen 4 Galatasaray taraftarı da otomobilleri ile durdu. Bir süre sonra Serdar T.'ye, 4 kişilik grup hareket etmediği için tepki gösterdi.

Üzerinde sarı-kırmızı forma olduğu görülen 4 kişi, Serdar T.'yi araçtan indirerek dövdü. Sürücüyü darp eden ve kanlar içerisinde bırakan kimliği belirsiz şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serdar T.'nin ilk müdahalesini yaptı. Ardından Serdar T. hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Özkan



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