Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000 sokakta yaşandı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Esenyurt'ta 34 DJC 668 plakalı araçlarıyla tura çıkan 4 kişi elektrik direğine ve bir yayaya çarparak durdu. 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsü ve yayanın durumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Furkan Tan

