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Şampiyonluk maçında 5 gözaltı, 7 kırmızı kart

Şampiyonluk maçında 5 gözaltı, 7 kırmızı kart
Şampiyonluk maçında 5 gözaltı, 7 kırmızı kart

Yalova Süper Amatör Kümenin 11. haftasında oynanan Yalovaspor-Çınarcık Belediyespor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası 5 taraftar gözaltına alınırken, Yalovaspor’dan 3, Çınarcık Belediyespor’dan ise 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

Yalova Süper Amatör Kümenin 11. haftasında oynanan Yalovaspor-Çınarcık Belediyespor karşılaşması tamamlanamadı. Şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken 90+4. dakikada çıkan saha olaylar sonrasında yarıda kaldı. Saha olayları sonrasında 5 taraftar gözaltına alınırken, Yalovaspor'dan 3, Çınarcık Belediyespor'dan ise 4 futbolcu kırmızı kart gördü. 

Yalova Atatürk Stadyumunda Yalovaspor ve Çınarcık Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip uzatma bölümlerine 2-0 önde girdi. Ancak 90+4. dakikada Çınarcık Belediyespor'dan Ceyhun Ertaş'ın Yalovaspor'dan Yusuf Akdemir'e sportmenlik dışı hareketi sonrasında saha içi biranda karıştı. Taraftarların da karıştığı olaylar sonrasında yeşil sahada istenmeyen görüntüler yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Serdar İla soyunma odasının yolunu tutarken, maçı tatil etti. Saha olayları nedeniyle Yalovaspor'dan 3, Çınarcık Belediyespor'dan 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Emniyet güçleri olaylara karışan 5 taraftarı gözaltına alırken, iki takım futbolcularının da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.  

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