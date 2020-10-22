Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat

İçeriğinde SLS ve SLES formüller bulunan şampuanların saçın nemini alarak kuru ve mat görünmesine sebep olduğunu ifade eden Sanaa Jahoui, cildin yağ ve nem dengesini bozup cildin matlaşması ve pullanmasına yol açan içeriklere dikkat etmek gerektiğini hatırlattı. Jahoui, silikon içeren şampuan ve saç kremlerine dikkat çekerek, “Silikon saç teli etrafını sardığından dolayı, nefes almasını ve bakım ürünlerinden faydalanmasını engeller ve zamanla saçın matlaşması ve tellerinin kırılmasına sebep olabilir” dedi.

Bakım ürünlerinizin doğal içerikleriyle zengin olması gerektiğine dikkat çeken Jahoui, saçın yapısına en uygun olan yağların Hindistan cevizi yağı, E vitamin yağı, Argan yağı olduğunu ve nemlendirici etkisi yüksek Aloe Vera suyu ile de bakım yapılması gerektiğini hatırlattı.

Yediklerimiz kadar güzeliz

Saçlarımız için gün boyunca bol bol su içmenin önemini vurgulayan Jahoui, “Taze meyvelerden bedeninize gerekli olan su, vitamin ve mineralleri alırken, balık ve yumurtadan gerekli omega 3 ve proteini alırız. Sağlıklı beslenerek de cildi ve saçınızı esneklik ve nem kaybından korumak mümkün” dedi.

Mutluluk güzelleştirir

Jahoui aynı zamanda, “Tatilde çektiğiniz fotoğraflara arada sırada bakın, mutlu anılar sizi güzelleştirecektir. Sonbaharda soğuyan havalar evinizde yapabileceğiniz aktiviteler ve yeni hobiler edinmek, her gün 15 dakika yoga ve esneme hareketleri yapmak ruhunuza ve güzelliğinize yansıyacaktır” önerilerinde bulundu.