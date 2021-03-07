Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 'Konuyu sıkı sıkıya takip ediyoruz'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde eski eşi İbrahim Z. tarafından sokak ortasında şiddete maruz kalan kadını hastanede ziyaret ederek, son durumu hakkında başhekimden bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski eşi tarafından sokak ortasında şiddete maruz kalan E.M., tedavi gördüğü Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek ailesi ve başhekimden son durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Olay karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Mustafa Demir, kadına şiddetin medeniyetimize tamamen ters olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi, bizim medeniyetimizi ifade eder. Olayı duyduğumuz ilk andan itibaren yaşadığımız üzüntü çok büyük. Kızımızın sağlık durumu şu an iyi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İlk andan itibaren bakanlarımız, valimiz, başsavcımız ile aynı anda konuyu sıkı sıkıya takip ediyoruz. Olayın takipçisiyiz. Bir kez daha üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Samsun'un ve Türkiye'nin kadına yönelik şiddet olaylarıyla bir daha gündeme gelmemesi için, bu tür olayların tekrar etmemesi için hepimize büyük görevler düşüyor.”