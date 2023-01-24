İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da TEM polisi tarafından sabaha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammer Ay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.