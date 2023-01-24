Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammer Ay

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